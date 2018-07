Carpegiani aprova empate do São Paulo em Goiânia O São Paulo ficou apenas no empate com o Atlético Goianiense neste domingo, por 1 a 1, mas o técnico Paulo César Carpegiani gostou do resultado em Goiânia. Para ele, a equipe se comportou bem mesmo com alguns desfalques e soube explorar o nervosismo do adversário, que luta contra o rebaixamento.