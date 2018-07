Carpegiani arma São Paulo com várias novidades

O técnico Paulo César Carpegiani comandou, na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o primeiro coletivo do São Paulo visando a partida do próximo domingo, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E o treinador trouxe várias novidades na escalação da equipe.

A começar pelo sistema defensivo, Carpegiani escalou apenas o lateral-direito Jean no setor entre os jogadores considerados titulares. No mais, Renato Silva e Bruno Uvini formaram a dupla de zaga, pois Miranda está lesionado e Alex Silva ficou apenas fazendo reforço muscular no joelho direito no centro de recuperação física e fisioterápica do clube. Já na lateral esquerda, Carleto herdou a vaga deixada pelo suspenso Richarlyson.

Outra novidade na escalação titular foi a presença do atacante Fernandinho, que foi escalado no meio-campo no setor que também contou com Cleber Santana, Carlinhos Paraíba e Lucas. Recuperado de dores na perna direita, Fernandinho não defende o São Paulo desde o dia 24 de outubro, quando encarou o Ceará, no Castelão, em Fortaleza.

Já no ataque, Marlos e Dagoberto iniciaram o coletivo como titulares, mas nos primeiros minutos da atividade o segundo deles reclamou de um desconforto na coxa direita e foi substituído por Ricardo Oliveira. A saída de Dagoberto do time foi preventiva, pois ele acaba de se recuperar de uma contratura na coxa.

O atacante Fernandão, por sua vez, foi outro que ficou fora do coletivo desta quarta. Com dores lombares, o jogador realizou tratamento em separado. Ele, porém, assim como Alex Silva, não preocupa para o duelo do próximo domingo.

Durante o coletivo, Carpegiani ainda sacou Cleber Santana e Carlinhos Paraíba e testou Zé Vítor e Casemiro entre os titulares do time que ocupa hoje a nona posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos.