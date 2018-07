Carpegiani comanda o primeiro treino na Ponte Preta

Entre as atividades que serão realizadas pela comissão técnica nesses dias longe de Campinas está um jogo-treino contra o São Caetano, no próximo domingo. Até lá, Carpegiani vai trabalhar com o que tem em mãos e, caso necessário, solicitar a contratação de reforços para a diretoria. Em princípio, o setor mais carente é o meio-campo.

"Precisávamos destes dias para descansar e colocar a cabeça no lugar. Depois do Paulistão, onde fomos muito bem, estávamos exaustos e também faltou maturidade no Brasileiro. Nesse período de dez dias pudemos pensar bem sobre isso e agora temos que voltar a vencer e reagir logo no início", afirmou o atacante William, um dos mais experientes do grupo.

Quem não esteve presente na reapresentação foi o zagueiro Cléber, que está em litígio com a diretoria e deve ser negociado nas próximas semanas. O Internacional é o mais forte candidato para contratá-lo. Já o meia Ramirez está defendendo a seleção peruana, mas sua chegada está prevista para domingo.