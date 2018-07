Carpegiani confirma São Paulo com Fernandinho no time

O resto da equipe já está definido. Depois de mudanças diárias no time durante a semana, Carpegiani confirmou que os dez titulares de linha serão os mesmos que treinaram na quinta-feira, com Fernandinho e Rhodolfo voltando à equipe para as saídas de Rodrigo Souto e Luiz Eduardo.

No ataque, Fernandinho, voltando de lesão, ganhou a concorrência com Marlos. "O Fernandinho está um pouco abaixo em condições físicas. Optei por ele para iniciar o jogo, porque é decisivo, com jogadas importantes. Então, está escalado", comentou Carpegiani.

A troca de um volante por um atacante coloca o São Paulo no ataque em sua estreia em casa no Brasileirão. "Só pela entrada do Fernandinho já demonstra nosso espírito. Mas em casa temos de ter iniciativa. O time que vai entrar amanhã (sábado) tem totais condições de buscar a vitória", garantiu o treinador.

Na primeira tentativa de Fernandinho voltar a jogar após a lesão que o tirou dos gramados por mais de um mês foi contra o Avaí. Fora de forma, ele foi muito mal. Preparou-se fisicamente enquanto o time estreava no Brasileirão contra o Fluminense e agora diz estar pronto para ser titular.

"A expectativa para este jogo é das melhores. Sempre bom voltar ao grupo. Passei um período chato, um momento de reflexão. Mas tem de manter sempre a motivação lá em cima. O time fez uma boa estreia no Rio e espero que possa manter esta pegada na minha volta", concluiu o jogador.