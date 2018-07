Carpegiani confirma time misto do São Paulo no domingo

SÃO PAULO - Mesmo ainda brigando pela primeira colocação do Campeonato Paulista, o técnico Paulo César Carpegiani confirmou nesta sexta-feira que o São Paulo vai com um time misto para enfrentar o Oeste, no próximo domingo, pela última rodada da primeira fase da competição.

Em relação à equipe que vinha treinando nos últimos dias, ele promoverá apenas uma mudança. O zagueiro Luiz Eduardo dará lugar a Rhodolfo, que será um dos três titulares que atuarão na partida - ao lado de Rogério Ceni e Lucas - e fará um trio defensivo com Xandão e Rodrigo Souto, que jogará improvisado.

"Eu quero utilizar o Souto como o último homem (da zaga) ou subindo para o meio de campo. Depende de como estará o adversário. Já o Rhodolfo vai começar no lugar do Luiz Eduardo", afirmou o treinador.

A ideia de Carpegiani é poupar os jogadores titulares para a partida diante do Goiás, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico são-paulino ainda confirmou a estreia do lateral-direito Edson Ramos no lugar de Jean.

Com isso, o São Paulo enfrenta o Oeste, neste domingo, em Mogi Mirim, com a seguinte formação: Rogério Ceni; Xandão, Rodrigo Souto e Rhodolfo; Edson Ramos, Wellington, Cleber Santana, Rivaldo e Junior Cesar; Lucas e Willian José.