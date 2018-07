Carpegiani conta com Lucas para jogo com Atlético-MG

O São Paulo não jogará no próximo fim de semana, porque a partida contra o Atlético-MG foi adiada, a pedido da tevê, de domingo para quarta-feira. Assim, o time não entrará em campo enquanto Lucas estiver servindo a seleção - o amistoso de sábado será contra a Holanda, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o do dia 7 de junho será com a Romênia, no Pacaembu, na capital paulista.

Apesar de o jogo contra o Atlético-MG acontecer no dia seguinte ao do amistoso da seleção, Carpegiani já avisou que vai aproveitar Lucas no confronto do São Paulo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). "Lucas vai jogar no dia 8, mesmo porque o jogo do Brasil é no Pacaembu", explicou o treinador.

"Se o jogo fosse outro dia, eu não teria o Lucas. Agora vamos tê-lo em um jogo diante de uma ótima equipe. Fico satisfeito, pois vou poder contar com ele", afirmou Carpegiani, lembrando que, assim como o São Paulo, o Atlético-MG venceu os dois primeiros jogos disputados no Brasileirão.