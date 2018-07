Carpegiani define São Paulo e se preocupa com defesa O técnico Paulo César Carpegiani mostrou preocupação especial com a defesa do São Paulo no treinamento desta sexta-feira no CT da Barra Funda, além de ter praticamente definido a escalação da equipe. O setor é o mais desfigurado para o confronto com o Atlético Goianiense, domingo, no Estádio Serra Dourada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.