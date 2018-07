Carpegiani diz que Luís Fabiano deve estrear no São Paulo no dia 27

SÃO PAULO - Paulo César Carpegiani praticamente descartou nesta sexta-feira a reestreia de Luís Fabiano com a camisa do São Paulo no dia 20, na partida de ida contra o Goiás, em Goiânia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador espera contar com o atacante para o jogo da volta, que deverá ser disputado na Arena Barueri, no dia 27.

"Gostaria de contar com o Luís Fabiano, mas acho muito difícil no dia 20. Estamos à espera da palavra do departamento médico. Apesar da vontade do jogador, sabemos que existem algumas dificuldades. A preparação de um atacante é diferente dos outros. Não está em condições. Essa é a realidade", disse Carpegiani.

Luís Fabiano ainda está tratando uma lesão no joelho direito. Ele tem treinado no campo com o fisioterapeuta Ricardo Sasaki, mas dificilmente estará totalmente recuperado para o jogo da próxima quarta-feira.

O atacante não será o único desfalque do São Paulo para o jogo do dia 20. Carpegiani também não poderá contar com Fernandinho, que se recupera de uma lesão na perna direita, e Lucas. O meia cumprirá suspensão após ser expulso no duelo com o Santa Cruz, na Arena Barueri.