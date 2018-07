Carpegiani diz que Rivaldo pode ser reserva no São Paulo

O técnico Paulo César Carpegiani revelou que o meia Rivaldo pode ter perdido a condição de titular do São Paulo após a vitória por 4 a 0 sobre o Bragantino, no sábado, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. Sem o veterano, e com Lucas entre os titulares, a equipe teve a sua melhor atuação na temporada e conseguiu a goleada com desempenho eficiente e encantador.

"No futebol você muitas vezes acerta uma equipe no estalo, ou sem querer. Exemplo disso é o Lucas. Ganhou espaço e hoje é titularíssimo. Temos um grupo e vamos fazer da melhor maneira possível para escalá-lo. Nós acreditamos que o Rivaldo possa somar muito dentro do grupo. Fizemos esta aposta já. É óbvio que não jogarei com 12, mas vamos resolver durante a semana", afirmou.

Rivaldo se recupera de dores musculares e ficou fora das últimas partidas do São Paulo, mas deve ter condições de participar do clássico contra o Palmeiras, no dia 27 de fevereiro, no Estádio do Morumbi. Uma das opções para escalar o veterano seria tirar um dos três zagueiros, mas o esquema ajudou a melhorar o desempenho defensivo da equipe nos últimos jogos. Com essa dúvida, Carpegiani iniciará a preparação para o próximo jogo na terça-feira, quando o elenco do São Paulo se reapresentará no CT da Barra Funda.