Carpegiani esconde escalação do Flamengo para estreia da Taça Rio

O técnico Paulo Cesar Carpegiani comandou nesta terça-feira o último treino do Flamengo antes da partida contra o Madureira, quarta-feira, às 19h30, no estádio do Engenhão, pela primeira rodada da Taça Rio, o returno do Campeonato Carioca.

Para o duelo, o treinador ainda não contará com o zagueiro Juan, que treinou separadamente. Ele se recupera de um problema nas costas e uma torção de tornozelo. O meia Ederson e o volante Willian Arão também continuam fora, em fase final de recondicionamento físico.

Carpegiani não quis confirmar a escalação da equipe. A tendência é que ele opte por preservar jogadores que estejam mais desgastados fisicamente. No final de semana, o time rubro-negro tem o clássico contra o Fluminense e, na outra quarta-feira, dia 28, estreia na Libertadores contra o River Plate.

Se mantiver os titulares, o Flamengo deve entrar em campo nesta quarta-feira com: César, Pará, Réver, Rhodolfo e Renê; Gustavo Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro e Everton; Henrique Dourado.