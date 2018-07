Carpegiani espera treinos para escalar Luís Fabiano

"O Luís vai treinar normalmente com os seus companheiros. Não podemos arriscar sem antes conversar com o jogador. Vai treinar e vamos depender da palavra dele. Se estiver bem, vai jogar", explicou Carpegiani, lembrando que o atacante recém-contratado pelo São Paulo está se recuperando de lesão no joelho direito.

Apesar da cautela de Carpegiani, Luís Fabiano deve mesmo estrear na quarta-feira, o que já provoca grande expectativa entre todos os são-paulinos. "Estamos ansiosos. Sempre falei para o Luís lá no CT que será uma honra jogar ao lado dele. Com ele em campo, as coisas ficarão lindas de se ver", disse o também atacante Dagoberto, artilheiro do São Paulo na temporada (11 gols).

Assim, com a provável estreia de Luís Fabiano e o retorno do meia Lucas após cumprir suspensão, o São Paulo promete uma grande atuação no jogo de volta contra o Goiás, quando precisará apenas de um empate no Morumbi para garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Antes disso, porém, o time encara a Portuguesa no domingo, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão.