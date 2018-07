Carpegiani exalta atuação do São Paulo e Rogério Ceni festeja semana livre

A vitória por 3 a 0 sobre o Treze, na última quarta-feira à noite, em Campina Grande, na Paraíba, classificou o São Paulo por antecipação à segunda fase da Copa do Brasil e marcou um retorno em grande estilo do time ao torneio nacional, que o clube não disputava desde 2003. A atuação deixou o técnico Paulo César Carpegiani feliz em meio ao período instável vivido pela equipe.

"Criamos várias situações e tornamos o jogo fácil. Me agradou muito principalmente o primeiro tempo. Vamos aperfeiçoar naquilo que queremos. Fizemos por merecer este resultado. Fiquei satisfeito em todos os aspectos", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após o confronto.

O goleiro Rogério Ceni, por sua vez, enalteceu o crescimento da equipe no setor defensivo, desta vez escalado com três zagueiros: Miranda, Rhodolfo e Alex Silva.

"Foi uma nova formação que o Carpegiani colocou e o time foi firme contra o Treze", disse o capitão são-paulino, que depois festejou o fato de que, ao eliminar o confronto de volta da Copa do Brasil, o time terá uma semana para se preparar para o clássico contra o Palmeiras, no próximo dia 27, no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.

"Viemos aqui (em Campina Grande) e jogamos sério, de forma competitiva. Fizemos dois gols no primeiro tempo e matamos o jogo com o terceiro gol. É bom eliminar o jogo da volta, pois teremos uma semana livre para o clássico. Jogamos contra o Bragantino no sábado e depois teremos um tempo a mais de descanso", reforçou Ceni.

O zagueiro Alex Silva, por sua vez, também elogiou a atuação da equipe e lembrou que finalmente o São Paulo conseguiu voltar a sair de campo sem levar gols, fato que não ocorria desde a vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

"Não poderíamos fazer esta viagem toda e não apresentar um bom futebol. A gente sabia que teria o clássico e viemos aqui para eliminar o jogo da volta. O time está de parabéns. Corrigimos o sistema defensivo e não levamos sustos", disse o defensor.

