Carpegiani exalta atuação do São Paulo em despedida do Brasileiro

O São Paulo terminou o ano sem a almejada vaga na Copa Libertadores, mas o desempenho da equipe na última rodada do Campeonato Brasileiro foi aprovado pelo técnico Paulo César Carpegiani. Com boa atuação, a equipe se impôs diante do Atlético Mineiro, no Morumbi, e terminou o Campeonato Brasileiro com uma goleada por 4 a 0.

"Foi convincente no aspecto tático. Eles corresponderam dentro de campo e estou muito satisfeito. O importante é que foi uma vitória muito merecida. O primeiro tempo foi muito bom, talvez o melhor. Poderia ser bem mais do que 3 a 0 no primeiro tempo", afirmou o treinador.

Carpegiani lembrou que o São Paulo encarou um adversário que lutava por uma vaga na Copa Sul-Americana. "Estou feliz com o que foi apresentado. Não posso lamentar nada. Nos despedimos com uma vitória diante de uma equipe que estava brigando pela Sul-Americana. A gente criou e imprimiu o ritmo de jogo. Como eu disse, estou satisfeito com a atuação do time", disse.

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, o São Paulo terminou a sua participação no Brasileirão em nono lugar, com 55 pontos. Assim, a equipe está classificada para disputar a Sul-Americana em 2011.