Carpegiani lamenta atuação ruim do São Paulo

"Não atuamos bem, não tem do que reclamar. Foi uma vitória justa do Ceará. Nós tivemos muitas dificuldades. As trocas que nós fizemos não deram certo. Tenho de reconhecer que hoje não fomos bem. Tivemos dificuldades e não conseguimos nos impor no jogo", afirmou o treinador.

Carpegiani aproveitou para elogiar a atuação do Ceará e reconheceu que o São Paulo precisa corrigir os erros para o jogo contra o Atlético Paranaense. "Eu não posso tirar o mérito do adversário. Eles foram perfeitos na marcação. A bola não parava lá na frente. No contra-ataque, eles foram perigosos. Temos de corrigir os erros e melhorar na próxima partida", disse.

Com o resultado deste domingo, o São Paulo está em nono lugar no Brasileirão, com 44 pontos. Na luta por uma vaga na próxima Libertadores, a equipe voltará a jogar na quinta-feira, na Arena Barueri, contra o Atlético-PR.