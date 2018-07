Carpegiani mantém Carlinhos Paraíba no São Paulo

O técnico Paulo César Carpegiani indicou nesta quinta-feira a escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará, domingo, em Fortaleza, ao comandar um treino tático no CT da Barra Funda. Ele manteve Carlinhos Paraíba entre os titulares do meio-de-campo e improvisou o zagueiro Renato Silva na lateral-direita.

Carlinhos teve boa atuação na vitória sobre o Santos por 4 a 3, no domingo, quando Casemiro não atuou por conta de uma amidalite. Assim, será mantido por Carpegiani na equipe para o confronto com o Ceará, quando o São Paulo não poderá contar com o zagueiro Alex Silva e os volantes Jean e Richarlyson, todos suspensos.

Para essas vagas, Carpegiani apostou nos zagueiros Renato Silva, improvisado na lateral-direita, e Xandão, além do lateral-esquerdo Diogo. Assim, o time titular do São Paulo treinou com: Rogério Ceni; Renato Silva, Xandão, Miranda e Diogo; Carlinhos Paraíba, Rodrigo Souto, Fernandinho e Lucas; Dagoberto e Ricardo Oliveira.

Os reservas do São Paulo foram escalados com: Denis; Ilsinho, Bruno Uvini, Samuel e Carleto; Casemiro, Zé Vitor, Cleber Santana e Fernandão; Marlos e Lucas Gaúcho. Já Alex Silva, Jean, Richarlyson e Sergio Mota trabalham em outro campo do CT da Barra Funda.