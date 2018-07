Carpegiani muda treino do São Paulo para Cotia

O técnico Paulo César Carpegiani mais uma vez decidiu mudar o local de treinamento do São Paulo. Na reapresentação da equipe na manhã de terça-feira, ele comandará uma atividade no CT de Cotia, às 9h30. Somente à tarde os jogadores trabalharão no CT da Barra Funda, em São Paulo.

Na última sexta-feira, Carpegiani também deixou o tradicional local de treinos e comandou uma atividade no Morumbi. O treinador estava preocupado com o gramado do estádio, que havia recebido os shows de Bon Jovi e Rush na semana anterior, e queria melhorar a adaptação dos jogadores.

Esta será a segunda vez em toda a temporada que o São Paulo treinará em Cotia. A anterior foi antes do início do Campeonato Paulista, em 13 de janeiro, quando a equipe ainda era comandada por Ricardo Gomes.