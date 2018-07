Carpegiani mudará São Paulo para clássico com Santos

O elenco do São Paulo ganhou dois dias de folga após superar o Prudente por 3 a 2, no sábado, fora de casa, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Paulo César Carpegiani já pensa no clássico contra o Santos, no Estádio do Morumbi. E o time titular deverá sofrer alterações.

"Aproveito para ficar com minha família, com meus netos e aproveitar bastante. Mas já estarei pensando no Santos. Minha cabeça é um tabuleiro e não consigo me desligar. Tento desligar, mas não consigo. Vivo e respiro futebol", afirmou Carpegiani, após o triunfo em Presidente Prudente.

Diante do Santos, o São Paulo terá o retorno do atacante Dagoberto, que cumpriu suspensão automática no sábado. Além disso, o lateral-direito Ilsinho e o volante Cleber Santana, que se recuperam de lesão no tornozelo esquerdo, devem ser liberados pelo departamento médico.

E o time pode sofrer outras mudanças, já que Carpegiani exaltou o desempenho de Fernandão, Carlinhos Paraíba e Zé Vitor, que entraram no segundo tempo do triunfo sobre o Prudente. "Tenho estes jogadores à disposição e vou usar da melhor maneira possível. Não faço escalação irresponsável. Temos de formar uma equipe competitiva, mais ou menos como esta que jogou no segundo tempo", disse.