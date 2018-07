Carpegiani não confirma Rivaldo

Às vésperas do clássico com o Palmeiras, Paulo César Carpegiani resolveu fazer mistério nesta sexta-feira. O técnico alternou Rivaldo e Casemiro no meio-campo durante o treino e não confirmou a escalação do São Paulo para o jogo de domingo, no Morumbi.

"Tenho 14, 15 jogadores titulares. Estou plenamente satisfeito com as opções. Eu considero o São Paulo em um momento muito bom. Treinei com o Rivaldo e fiquei satisfeito também. Tenho inúmeros titulares, muito mais que onze jogadores", despistou o treinador.

Após comandar um treino tático com os portões fechados, Carpegiani iniciou o coletivo com Rivaldo no meio-campo, como fez no jogo-treino com o Santos, de Angola, na quarta-feira. Na sequência da atividade, o experiente jogador foi substituído pelo volante Casemiro, mantendo a formação com três zagueiros.

Rhodolfo segue atuando como um falso lateral, enquanto Alex Silva e Miranda comandam a zaga. Dessa forma, o São Paulo deverá enfrentar o Palmeiras escalado com: Rogério; Rhodolfo, Alex Silva, Miranda e Juan; Jean, Carlinhos, Rivaldo (Casemiro) e Lucas; Fernandinho e Dagoberto.