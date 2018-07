Carpegiani pode ter 3 desfalques no ataque do São Paulo

O São Paulo pode ter sérios problemas para enfrentar o Fluminense no domingo, sobretudo em seu sistema ofensivo. Contundidos, os atacantes Dagoberto, Ricardo Oliveira e Fernandinho preocupam e podem desfalcar a equipe na partida contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

BRASILEIRÃO - Classificação | Resultados

SIMULADOR DO BRASILEIRÃO

Dagoberto sentiu uma fisgada na coxa esquerda no jogo com o Vasco, no último domingo, e ainda será reavaliado ao longo da semana. Ricardo Oliveira, por sua vez, teve uma discreta melhora no joelho esquerdo, mas ainda sente dores e está praticamente fora, assim como Fernandinho.

"Estou com meu ataque inteiro com problemas. O Fernandinho está totalmente descartado. O Ricardo Oliveira também. O Dagoberto é uma incógnita", lamentou o treinador Paulo César Carpegiani, que pode ainda contar com os desfalques do volante Rodrigo Souto e do lateral-direito Ilsinho, também lesionados.