Carpegiani pode ter Luis Fabiano contra o Goiás na Copa do Brasil

SÃAO PAULO - O técnico Paulo César Carpegiani admitiu nesta sexta-feira que gostaria de contar com o atacante Luís Fabiano para o primeiro jogo contra o Goiás, no Serra Dourada, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Seria a reestreia do jogador com a camisa do São Paulo.

"Só se for possível, se coincidir com o marketing e a direção. Vamos conversar [com o departamento médico] e respeitar tudo que está programado. Por enquanto isso é uma hipótese", ponderou o treinador, em entrevista à rádio Estadão ESPN.

Carpegiani conta com Luís Fabiano para tentar compensar os importantes desfalques para o duelo em Goiânia, no dia 20. "Teremos algumas dificuldades para o jogo. Não temos o Lucas e o Fernandinho", ressaltou. Lucas cumprirá suspensão, enquanto Fernandinho se recupera de uma fratura na perna direita.

Luís Fabiano deu mais um passo em sua reabilitação nesta sexta, ao correr em campo e realizar trabalho de fisioterapia. Até o jogo de ida com o Goiás, o atacante terá completado as seis semanas previstas para a recuperação total do seu joelho direito.

Arbitragem. Na mesma entrevista, Carpegiani demonstrou irritação com Gutemberg de Paula Fonseca, árbitro da partida contra o Santa Cruz, na quarta, pela Copa do Brasil. O juiz registrou na súmula que Lucas acertou uma cotovelada no rival Everton Sena, contrariando as imagens da TV.

"Todo mundo no estádio e o Brasil inteiro viu no vídeo que não houve isso [cotovelada]. O árbitro colocar isso na súmula é estarrecedor. Acho que passa da conta. Posso admitir qualquer coisa, mas uma cotovelada? Aconteceu o contrário. Não tenho palavras. Acho melhor eu parar por aqui. Esse juiz é que precisa ser julgado", criticou.