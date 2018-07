Carpegiani põe Casemiro e Ilsinho no time do São Paulo

Com várias mudanças, o técnico Paulo César Carpegiani começou a montar no treino desta terça-feira o time do São Paulo para o jogo contra o Atlético-PR, que acontece na quinta, na Arena Barueri, pela 32.ª rodada do Brasileirão. E as principais novidades foram as presenças do volante Casemiro e do lateral Ilsinho entre os titulares.

Casemiro treinou na vaga que seria do atacante Fernandinho, que ainda sente dores na perna direita e é dúvida para o jogo de quinta-feira. Com a entrada do volante, Carpegiani liberou mais o meia Carlinhos Paraíba para chegar ao ataque.

Ilsinho, por sua vez, entrou no lugar do meia Lucas, que está suspenso e não enfrenta o Atlético-PR. Apesar de ser lateral de origem, ele está acostumado a jogar no meio-de-campo, pois exerceu a função no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Apesar de começar o treino com Ilsinho no lugar de Lucas, formando o quadrado do meio-de-campo, Carpegiani também testou outra opção durante o trabalho desta terça-feira, ao substituí-lo pelo meia Marlos na parte final da atividade.

Carpegiani ainda promoveu a volta de quatro jogadores: o zagueiro Alex Silva e os volantes Jean e Richarlyson cumpriram suspensão na última rodada, enquanto o atacante Dagoberto foi poupado diante do Ceará por causa de risco de doping.

Assim, caso Fernandinho não se recupere das dores, o São Paulo deve jogar na quinta-feira com Rogério Ceni; Jean, Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Casemiro, Rodrigo Souto, Carlinhos e Ilsinho; Dagoberto e Ricardo Oliveira.