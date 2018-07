Carpegiani poupa titulares em treino

SÃO PAULO - De olho na Copa do Brasil, o técnico Paulo César Carpegiani poupou os titulares do São Paulo e escalou uma equipe quase toda reserva no treino desta quarta-feira, visando a partida contra o Oeste, pela rodada final do Campeonato Paulista. Dos titulares, somente Rogério Ceni e Lucas integraram o time principal durante a atividade.

Como já está classificado para as quartas de final do Estadual, o treinador poupará quase todos os titulares por conta do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Goiás, na próxima quarta, no Serra Dourada, em Goiânia.

Desta forma, Carpegiani improvisou Rodrigo Souto na zaga, ao lado de Xandão e do jovem Luiz Eduardo. Edson Ramos substituirá Jean na lateral-direita. O meio será composto por Cleber Santana, Wellington e Rivaldo.

O ataque terá Willian José e Lucas, que não será poupado no final de semana porque cumprirá suspensão na Copa do Brasil. O técnico adiantou que poderá contar com o atacante Henrique no decorrer da partida contra o Oeste.

Com estas alterações, o São Paulo deverá entrar em campo no domingo escalado com: Rogério Ceni; Xandão, Rodrigo Souto e Luiz Eduardo; Edson Ramos, Wellington, Cleber Santana, Rivaldo e Junior Cesar; Lucas e Willian.