Carpegiani promete dar outra chance para Fernandão

SÃO PAULO - Com a lesão de Fernandinho e a suspensão de Lucas, o meia-atacante Fernandão ganhou uma chance no time do São Paulo que enfrentou o Atlético-PR, na noite de quinta-feira, em Barueri. E, depois da boa atuação na vitória por 2 a 1, ele ganhou elogios do técnico Paulo César Carpegiani e a promessa de que terá outra oportunidade entre os titulares.

"Acho importantíssimo esta manutenção da bola a nosso favor. O Fernandão me deu este equilíbrio. E, quando gosto, eu tenho de encontrar um lugar no time para este tipo de jogador. Isso passa a ser um bom problema para mim. Esperava uma produção e o Fernandão me deu isso. Me agradou", elogiou Carpegiani, após o jogo de quinta-feira.

Assim, mesmo com os retornos de Fernandinho e Lucas, Fernandão deve ser titular na quarta-feira, quando o São Paulo visita o Cruzeiro, pela 33.ª rodada do Brasileirão. Resta saber quem Carpegiani vai tirar do time, já que os atacantes Dagoberto e Ricardo Oliveira parecem garantidos, assim como os volantes Rodrigo Souto e Carlinhos Paraíba.

Feliz com os elogios do treinador, Fernandão disse acreditar na conquista da vaga na Libertadores de 2011. "O time jogou muito bem (contra o Atlético-PR). Independente do placar, a equipe se postou bem dentro de campo. Vou ser sincero. Acho que dá sim. Com cinco vitórias nós conseguimos a vaga", explicou o jogador, lembrando que faltam seis rodadas.