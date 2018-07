Carpegiani promete repetir time do São Paulo, mas Rhodolfo é dúvida

Após comandar o São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, na noite da última quarta-feira, no Morumbi, que garantiu o time paulista nas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Paulo César Carpegiani prometeu repetir a mesma escalação utilizada diante do time goiano no próximo sábado, contra o Santos, novamente no Morumbi, na semifinal do Campeonato Paulista. O treinador, porém, ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Rhodolfo, substituído por Xandão no intervalo após sentir dores na panturrilha esquerda.

"Precisa ver como está o Rhodolfo. Tiramos ele do jogo para não ter uma distensão. Se o Rhodolfo tiver condições de jogos, vamos repetir a escalação", ressaltou o comandante são-paulino.

O defensor passará por exames nesta quinta-feira, que definirão se ele poderá atuar no clássico de sábado. Em princípio, ele tem boa chance de estar em campo e acabou sendo sacado por Carpegiani diante do Goiás por precaução. "A gente precisa dele, mas o Rhodolfo estava com um problema que limitava dentro de campo. Não estava conseguindo correr. E ainda tinha o risco de ter uma lesão grave", explicou José Sanchez, médico do São Paulo.

Mas, independentemente de contar ou não com Rhodolfo no confronto decisivo deste sábado, Carpegiani cobrou uma evolução no futebol do seu time nas próximas partidas.

"Temos de melhorar bastante, pois temos alguns defeitos. Nunca tive (todo) o grupo à minha disposição, pois sempre tinha um problema pelo menos. Um time confiável é o que ganha. Precisa ter uma sequência de vitórias. Futebol é resultado", analisou.

Depois de encarar o Santos, o São Paulo terá o Avaí pela frente nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo com o time catarinense, que deverá ocorrer na próxima quarta-feira, ainda não teve o mando de campo confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Já Dagoberto, que nesta quarta-feira marcou o seu quarto gol nos últimos quatro jogos do São Paulo, comemorou o bom momento que vive pelo clube. "Tive uma chance (de marcar) e fui feliz. Tenho de aproveitar a boa fase. A sorte também está junto do jogador, mas também tem a competência. Sempre fui abençoado", destacou o atacante, que é o artilheiro da equipe na temporada, com 13 bolas na rede.

ESPN - Carpegiani diz que vai manter equipe na semi do Paulista

Veja também:

JOGO - Leia como foi São Paulo 1 x 0 Goiás

Rogério Ceni admite: time procurou se poupar

ESPN - Assista ao gol de Dagoberto

ESPN - Alex Silva acredita em Santos com força máxima

ESPN - São-paulinos admitem cansaço pelo excesso de jogos

ESTADÃO ESPN - Ceni admite cansaço da equipe pelas seguidas decisões

ESTADÃO ESPN - 'Equipe vem pecando com a falta de eficiência para marcar gols', reconhece Carpegiani

OPINIÃO JT - Tricolor precisa jogar mais