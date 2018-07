Carpegiani promete time ofensivo, mas compacto

Assim como já fez nos dois primeiros jogos como técnico do São Paulo, quando ganhou do Vitória e do Prudente, Paulo César Carpegiani escalou o time num esquema bastante ofensivo para enfrentar o Santos, domingo, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão. A escalação são-paulina no clássico terá quatro jogadores de frente: Lucas, Fernandinho, Dagoberto e Ricardo Oliveira.

Veja também:

Gramado do Morumbi preocupa jogadores do São Paulo

Carlinhos treina como titular no São Paulo

"Não tenho medo de ter uma equipe ofensiva, desde que todos participem (da marcação)", explicou Carpegiani, exigindo que o São Paulo esteja compacto dentro de campo, sem dar espaços para o adversário. Assim, ele diz confiar numa vitória são-paulina no clássico de domingo. "Temos condições de fazer um grande jogo.

Apesar do pouco tempo no comando do São Paulo, Carpegiani disse já ver evolução na equipe. "Ainda tem muita coisa para fazer, não é o ideal, mas estamos num momento bom. Estou otimista, confiante", revelou o treinador, que acredita na classificação são-paulina para a Libertadores - está em 10º lugar, com 41 pontos.