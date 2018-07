Carpegiani saca Marlos e escala Fernandinho no ataque O ataque do São Paulo deverá ter mudanças para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Avaí. No treino desta terça-feira, Paulo César Carpegiani sacou Marlos e testou Fernandinho ao lado de Dagoberto no setor ofensivo.