Carpegiani saca Rivaldo e volta a reformular equipe titular do São Paulo

SÃO PAULO - Segundo treino coletivo da semana, segunda formação tática diferente no São Paulo. Na tarde desta quarta-feira, o técnico Paulo César Carpegiani voltou a mudar completamente a equipe tricolor, que treinou com Carlinhos, Rhodolfo e Marlos nos lugares de Rodrigo Souto, Fernandinho e Rivaldo.

Na segunda-feira, Carpegiani já havia feito alterações radicais no time que venceu e convenceu na estreia do Brasileirão, quando bateu o Fluminense por 2 a 0. Ao invés de quatro volantes, um quarteto ofensivo. Rivaldo e Fernandinho entraram no time, para as saídas de Carlinhos e Luiz Eduardo.

Nesta terça-feira, o treinador tentou um meio-termo, com três jogadores de frente: Lucas, Marlos e Dagoberto. Carlinhos voltou à equipe para a saída de Rodrigo Souto e Wellington retornou ao meio campo, com Xandão e Rhodolfo formando a dupla de zaga.

O ex-jogador do Atlético-PR, aliás, havia ficado de fora do jogo em São Januário com dores na panturrilha e voltou a treinar normalmente com os companheiros nesta quarta-feira. Luiz Eduardo, que deixou o jogo contra o Flu machucado, também já está recuperado e participou da atividade desta tarde no time reserva. Rogério Ceni mais uma vez não treinou e foi substituído entre os titulares por Denis.