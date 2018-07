Carpegiani terá problemas para escalar São Paulo

Sem aspirações na reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrentará o Atlético Goianiense, pela penúltima rodada, no próximo domingo, no Serra Dourada, com vários desfalques. A equipe paulista perdeu três jogadores para o seu próximo compromisso por conta de advertências recebidas na derrota por 4 a 1 para o Fluminense, no domingo, na Arena Barueri.

Na goleada, o volante Richarlyson e o zagueiro Xandão foram expulsos durante o segundo tempo e terão que cumprir suspensão automática diante do Atlético-GO. Já o lateral-direito Ilsinho recebeu o terceiro cartão amarelo no fim de semana e também não atuará em Goiânia.

As lesões também devem dificultar o trabalho do técnico Paulo César Carpegiani. O zagueiro Miranda foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense por conta de dores no joelho direito e será reavaliado pelo departamento médico. Além disso, os atacantes Ricardo Oliveira, Dagoberto, Fernandinho e o volante Rodrigo Souto ainda se recuperam de lesões.