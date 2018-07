Carragher admite ansiedade com lista final inglesa Depois de anunciar sua aposentadoria da seleção inglesa, o zagueiro Jamie Carragher foi incluído pelo técnico Fabio Capello em uma pré-lista de 30 convocados para a Copa do Mundo da África do Sul. Esquecido de sua antiga decisão, o jogador do Liverpool revelou neste sábado estar ansioso para fazer parte da convocação final.