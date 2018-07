Carragher desloca ombro e preocupa Liverpool

"Acreditamos que Jamie deslocou seu ombro, o que é uma grande perda para nós", declarou o técnico Roy Hodgson, após a derrota de virada para o time londrino. "Não sei qual a gravidade da lesão ou quanto tempo ele ficará fora, mas acredito que ficará afastado por muito tempo".

Com a possível ausência de Carragher nas próximas rodadas, o Liverpool acumula dois desfalques importantes no Campeonato Inglês. O time já não está contando com o meia Steven Gerrard, lesionado. "Agora estamos sem Steven e Jamie por um período de tempo. Eles são o sangue deste time", lamentou o treinador.