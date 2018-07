Carrasco da Juve, Ronaldo volta a Turim após fazer torcida rival aplaudi-lo de pé

Cristiano Ronaldo foi confirmado como novo reforço da Juventus nesta terça-feira. O craque português deixou o Real Madrid após nove temporadas e acertou com o clube em que conseguiu marcar em todas as vezes que enfrentou na Liga das Campeões. Foram dez gols em sete duelos disputados.

No mais recente deles em Turim, os torcedores da Juventus se renderam a Cristiano Ronaldo e o aplaudiram de pé. Não era para menos. O então camisa 7 do Real Madrid acertou uma bicicleta, uma verdadeira obra-prima, na vitória por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões em abril deste ano.

Foi o segundo gol dele na partida. Na volta, o time italiano venceu por 3 a 1. O tento do Real Madrid foi do craque português, saiu nos acréscimos do duelo e garantiu a equipe espanhola nas semifinais.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo também havia sido decisivo na final da temporada passada, diante da Juventus, ao marcar duas vezes na goleada por 4 a 1. Com os gols de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ergueu o troféu da competição nas últimas três temporadas consecutivas.

O craque português é o maior artilheiro da Liga dos Campeões, com 121 gols em 157 jogos disputados. Na segunda colocação aparece Messi com 21 gols a menos. O time espanhol é também quem mais participou da competição, 48 vezes, e também é quem mais levantou as taças, com 13 no total.

A Juventus disputou a Liga dos Campeões por 32 vezes, é o quinto clube que mais edições participou. Ergueu o troféu em duas oportunidades, em 1984/1985 e em 1995/996. Cristiano Ronaldo agora chega à Juventus para ver se a equipe para de bater na trave da competição.

Apesar de ter levantado o heptacampeonato consecutivo do Italiano, a Juventus é a equipe que mais vezes foi vice-campeã da Liga dos Campeões. Foram sete segundas colocações no total. Duas delas para o Real Madrid. A mais recente em 2016/2017 e a outra em 1997/1998.

Cristiano Ronaldo tem quatro troféus da Liga dos Campeões da Europa, quatro prêmios de melhor jogador do mundo da Fifa. No Real Madrid ele ainda conquistou dois títulos espanhóis, dois da Copa do Rei, dois da Supercopa da Espanha, dois da Supercopa da Europa e três do Mundial de Clubes.