Carrasco do Brasil em 2012, Peralta deixa seleção mexicana após queda na Copa

Seis anos depois de ser o algoz do Brasil na decisão da Olimpíada de Londres, em 2012, o atacante Oribe Peralta anunciou sua aposentadoria da seleção mexicana, e motivado justamente por uma derrota para a equipe brasileira. Horas depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, o jogador comunicou que não mais vestirá as cores de seu país.

"Quero agradecer à seleção mexicana por ter me permitido fazer parte dela durante estes anos. Sempre lembrarei com enorme carinho cada uma das partidas disputadas. Tivemos muitas tristezas, mas sobretudo alegrias que ficarão para sempre em meu coração", escreveu em sua página no Twitter.

Peralta tem 34 anos e atua no América do México desde 2014. Ele ficou conhecido pelo torcedor do Brasil nos Jogos de Londres, quando se tornou carrasco do País na decisão do torneio. Na ocasião, marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 que impediu o então inédito ouro para o futebol brasileiro em olimpíadas.

Na Copa do Mundo da Rússia, porém, o jogador atuou por apenas um minuto, na derrota por 3 a 0 para a Suécia, no fechamento da primeira fase. Contra o Brasil, assistiu à queda do México do banco ao longo dos 90 minutos. Neymar e Roberto Firmino marcaram os gols do triunfo brasileiro por 2 a 0, na segunda-feira.

Quiero darle las gracias a @miseleccionmx por haberme permitido formar parte de ella durante estos años, siempre recordare con enorme cariño cada uno de los partidos disputados, tuvimos tristezas pero sobre todo alegrías las cuales quedarán para siempre en mi corazón [...] — Oribe Peralta (@OribePeralta) 3 de julho de 2018

[...] Hoy me toca decir adiós a la Selección, el mayor orgullo de mi carrera. Agradezco a toda la afición que siempre me apoyó, jugadores, entrenadores, doctores, utileros y directivos que me dieron siempre su confianza para defender nuestros colores [...] — Oribe Peralta (@OribePeralta) 3 de julho de 2018

[...] pero sobre todo a mi familia que son lo más importante en mi vida y sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Gracias México. pic.twitter.com/ccJxl7Kcd0 — Oribe Peralta (@OribePeralta) 3 de julho de 2018

"Hoje, me cabe dizer adeus à seleção, o maior orgulho da minha carreira. Agradeço a toda torcida que sempre me apoiou, aos jogadores, treinadores, médicos e diretores que me deram sempre sua confiança para defender nossas cores. Mas, acima de tudo, à minha família, que é o mais importante da minha vida e que sem eles, nada disso teria acontecido", apontou o jogador.