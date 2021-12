Carrasco do Brasil na Copa de 1982, Paolo Rossi pode virar nome do estádio Olímpico de Roma

A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta quinta-feira uma resolução que pede para o governo avaliar a possibilidade de rebatizar o estádio Olímpico de Roma com o nome de Paolo Rossi, herói da seleção italiana campeã da Copa do Mundo de 1982, que foi disputada na Espanha.

O texto foi proposto pelo deputado Pierantonio Zanettin, do partido conservador Força Itália (FI, na sigla em italiano), e recebeu 387 votos a favor e nenhum contrário. "Estou comovida, é uma notícia que me deixa feliz", disse a viúva Federica Cappelletti.

Casa da Roma e da Lazio, o estádio Olímpico é de propriedade do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni, na sigla em italiano) e também o principal palco do futebol no país. "Paolo é um herói nacional que foi capaz de unir toda a nação e continua fazendo isso mesmo agora que não está mais aqui", acrescentou Federica Cappelletti.

Paolo Rossi morreu em 9 de dezembro de 2020, aos 64 anos, vítima de um câncer de pulmão. Apelidado de "bambino d'oro" ("menino de ouro"), o atacante jogou por Juventus, Como, Lanerossi Vicenza, Perugia, Milan e Verona e guiou a Itália ao tri mundial na Copa de 1982, o auge de sua carreira.

Na ocasião, se tornou um dos maiores carrascos da história da seleção brasileira ao marcar três gols na vitória por 3 a 2, no estádio Sarriá, em Sevilha, que eliminou o time comandado pelo técnico Telê Santana e que contava com craques como Toninho Cerezo, Júnior, Falcão, Sócrates e Zico. Paolo Rossi terminaria o Mundial de 1982 como artilheiro, com seis gols, e vencedor da Bola de Ouro.