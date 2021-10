'Carrasco' do Grêmio, Raphael Veiga exalta apoio de Abel Ferreira no Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga teve sua entrevista na beira do campo interrompida pela invasão da torcida do Grêmio ao gramado, após a vitória palmeirense por 3 a 1 neste domingo. Mas deu tempo de o jogador elogiar rapidamente o técnico Abel Ferreira, que no último sábado completou um ano no comando da equipe.

"Desde que o Abel Ferreira chegou, ele me deu muita confiança. Eu já estava há um tempo no clube. Começou, lógico, com...", afirmou o jogador até ser interrompido. A confiança citada por Veiga é reforçada pelos números do atleta, que é artilheiro do Palmeiras na temporada, com 15 gols. Willian e Rony possuem 10 gols cada e vêm na sequência.

A participação nos gols da vitória nesta 29ª rodada do Campeonato Brasileiro confirma mais um bom número para o momento de Veiga. O meio-campista marcou gols nos quatro últimos jogos que fez contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro.

Quando o Palmeiras perdia o jogo por 1 a 0, Raphael Veiga apareceu para marcar dois gols nos acréscimos e virar o placar. Primeiro, aproveitou cobrança de pênalti para empatar. O jogador nunca perdeu pênaltis jogando pelo Palmeiras. Depois, Veiga recebeu passe de Scarpa na intermediária e bateu firme e rasteiro para virar o jogo.

Depois do apito final neste domingo, torcedores do Grêmio invadiram o gramado e protagonizaram cenas lamentáveis. Veiga precisou deixar a entrevista e correr para o túnel que dá acesso ao vestiário, local que sofreu tentativas de invasão, mas sem sucesso. Os torcedores brigaram nas arquibancadas, agrediram profissionais que trabalhavam no gramado e destruíram a cabine do var e equipamentos da imprensa.

Com a vitória por 3 a 1 na Arena do Grêmio, o Palmeiras chega a 52 pontos no Campeonato Brasileiro e retoma a vice-liderança. O time fica a sete pontos de distância do líder Atlético-MG, e com dois a mais que Flamengo e Red Bull Bragantino, que vêm na sequência.