Carrasco do Palmeiras na Copa SP, William é inscrito pelo Botafogo no Paulistão O Botafogo promoveu nesta segunda-feira sua primeira mudança entre os inscritos para a reta final do Campeonato Paulista - cada equipe pode substituir quatro jogadores, mas só uma acontecerá no clube de Ribeirão Preto. O técnico Régis Angeli colocou o jovem William nesse grupo e já o deve relacioná-lo para as quartas de final diante do Palmeiras, domingo, às 11 horas, no Allianz Parque.