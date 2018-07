Carrasco do São Paulo, Danilo quer brilhar no clássico de quarta-feira

Danilo vive a expectativa de ser titular do Corinthians no clássico contra o São Paulo, quarta-feira, no Itaquerão, em duelo válido pelo Grupo 2 da Copa Libertadores. Em 17 partidas diante do clube que ele já vestiu a camisa, fez cinco gols e ganhou a fama de carrasco. "A gente tem de estar sempre preparado. Não está nada definido, mas se o Tite optar por mim, vou estar à disposição para ajudar", afirma o meia, que disputa posição com Vagner Love.

Ele explica que seu concorrente tem uma característica diferente, pois é um atacante que costuma ter um grande poder de fogo. Já Danilo, que é meia, ajuda a cadenciar e ditar o ritmo da partida. "Tenho maior movimentação e bom toque de bola", diz, lembrando que já atuou como centroavante em outras partidas, incluindo no Goiás, onde começou a carreira.

O jogador garante que, quando sua carreira chegar mais próxima do final, ele fará a transição e pretende atuar mais no ataque. "Acho que será assim no futuro, mas por enquanto sou meia. Estou com o pensamento de jogar e ajudar a equipe", comenta o jogador, citando o duelo de quarta-feira, pela Libertadores.