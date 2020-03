Carrasco: veja números de Messi contra o Real Madrid no Bernabéu

Em uma era marcada pelos títulos europeus do Real Madrid, o domínio não se repete dentro da Espanha, onde o time conquistou apenas dois dos últimos onze campeonatos nacionais - 2011/2012 e 2016/2017. E o principal responsável por essa “seca” tem nome e sobrenome: Lionel Messi.

O craque do Barcelona é uma tormenta constante para o gigante da capital, especialmente em confrontos no Santiago Bernabéu - palco do clássico deste domingo, às 17h. Em 21 partidas na casa do rival, Messi já marcou 15 gols, na soma de todas as competições. Ao levar em conta apenas o Campeonato Espanhol, os números seguem altos: 11 gols em 14 jogos.

Além de ser o maior artilheiro da história do duelo Real Madrid x Barcelona, com 26 gols em 42 jogos, o argentino também ostenta a marca no Bernabéu. A ascensão do camisa 10 representou uma reviravolta nas estatísticas do clássico em Madri.

Antes de Messi, os catalães tinham 14 vitórias em 75 jogos na capital; depois da estreia do melhor jogador do mundo, já são 12 triunfos em 22 partidas, de acordo com dados do jornalista espanhol Mister Chip.

ANTES DEL DEBUT DE MESSI... El Barça ganó 14 de los 75 clásicos (el 19%) que jugó en el Bernabéu (entre 1948 y 2004) DESPUÉS DEL DEBUT DE MESSI... El Barça ha ganado 12 de los 22 clásicos (el 55%) que ha jugado en el Bernabéu (entre 2005 y 2019). pic.twitter.com/6aKCbvtohr — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 2, 2019

O número pode crescer nesta noite, em partida que vale a liderança do Campeonato Espanhol e que será determinante para o título ao fim da temporada. Para assumir a ponta, o Real Madrid precisa encerrar incômodo jejum dentro dos próprios domínios.

A última vitória merengue sobre o arquirrival no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol, aconteceu em outubro de 2014, no primeiro turno da temporada 2014/2015. De lá para cá, são quatro derrotas, com direito a goleada por 4 a 0, em 2015/2016, e a gol de Messi no último minuto, em 2016/2017.