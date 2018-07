Carreira de Jobson é marcada por muitos gols e polêmicas

As grandes atuações chamaram a atenção do Cruzeiro, mas veio o grande erro de sua carreira. Ele foi flagrado no exame antidoping em duas partidas de 2009 por uso de cocaína – admitiu que havia fumado crack. Foi suspenso pelo STJD por dois anos, mas a pena foi diminuída para sete meses.

Na metade de 2010, teve um período de calmaria, mas voltou a cometer pequenos atos de indisciplina, como atrasos nos treinos. Os dirigentes perderam a paciência e o emprestaram ao Atlético Mineiro. Novamente não vingou. Alegou falta de adaptação, e o contrato foi rescindido.

Sua carreira ficou em risco por causa de uma revisão da Agência Mundial Antidoping, que previa o banimento de um atleta reprovado em dois exames. Os advogados conseguiram caracterizá-lo como dependente químico, mas a pena acabou acrescida de seis meses.

A partir de 2011, perambulou por Grêmio Barueri, Avaí e São Caetano. No clube paulista, foi acusado de agredir a esposa em São Caetano do Sul. Um mês depois, na mesma cidade, foi detido por desacato após ser parado numa blitz. Antes disso, havia sumido por 15 dias sem explicações.

Em 2013, Jobson foi emprestado ao Al-Ittihad. No ano seguinte, ele se negou a fazer o exame antidoping, não compareceu às audiências sobre o caso, rescindiu o contrato unilateralmente e voltou ao Brasil. Ele se defende dizendo que foi retaliação por ter cobrado salários atrasados.

O retorno representou um novo impulso em sua carreira. Foi importante na Taça Guanabara, com gols decisivos, mas veio a suspensão definitiva e ele ficou fora da final do Campeonato Carioca. Os advogados recorreram e o julgamento definitivo do recurso será em janeiro.