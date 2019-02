Carro da esposa de Icardi é apedrejado por torcedor da Inter de Milão

O veículo da esposa e agente do atacante Mauro Icardi, Wanda Nara, foi apedrejado neste sábado (16) em Como, na Itália. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, Nara estava com os três filhos dentro do carro voltando de uma partida de futebol, quando uma pedra foi arremessada por um torcedor da Inter de Milão. Apesar do susto, ninguém se feriu. A esposa de Icardi irá denunciar o caso para a polícia italiana.

O incidente acontece poucos dias depois do atacante argentino ter perdido a braçadeira de capitão da Inter de Milão e não ter viajado para a partida contra o Rapid Viena, na Áustria, pela Liga Europa. Nara está no centro da polêmica. De acordo com a imprensa italiana, ela é a grande culpada pela briga do marido com o time milanês, já que está dificultando a renovação do contrato de Icardi com o clube.

O técnico do clube italiano, Luciano Spalletti, pediu uma rápida conclusão das negociações, mas Nara afirmou que não tinha "pressa" para entrar em um acordo. Além disso, ela criticou o comandante. Ainda de acordo com o jornal espanhol Marca, o Real Madrid deixou de ter interesse em contratar Icardi por causa do comportamento da sua esposa e agente. A Juventus teria interesse em contratar o o atacante.

Afastado da equipe principal, Icardi não deverá entrar em campo no domingo, contra a Sampdoria, pelo Campeonato Italiano. Apesar da polêmica, o argentino é o artilheiro da Inter no torneio, com nove gols marcados. / ANSA