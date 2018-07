Carroll ganha vaga e alerta de Capello na seleção da Inglaterra

Capello afirmou que o jogador do Newcastle United e o meio-campista do Sunderland Jordan Henderson começarão o jogo contra os franceses, assim como o lateral do Arsenal Kieran Gibbs. Todos vão fazer suas estreias pela seleção inglesa.

Carroll começou bem a temporada no Newcastle, anotando sete gols. No entanto, as atitudes do jogador de 21 anos fora de campo atraíram a atenção da mídia e do próprio técnico da Inglaterra.

"Ele é um bom jogador e acho que ele vai entender que continuar a jogar com os mais experientes é muito importante para ele, porque todas as pessoas, os jornais irão se concentrar em sua vida", disse Capello em coletiva de imprensa.

"Ele precisa melhorar as coisas em sua vida privada agora porque é realmente importante. Eu falei com ele sobre o que é preciso fazer em campo. À tarde vou falar com ele sobre sua vida particular", acrescentou.

Carroll recebeu uma multa de 1.547 dólares na semana passada depois de admitir que agrediu um homem em um clube noturno, incidente que o fez sofrer uma lesão na cabeça e ser submetido a tratamento hospitalar.

Capello acredita que Carroll aprenderá com o episódio.

"Acho que é preciso ajudá-lo porque ele cometeu um erro, mas ainda é muito novo. Acho que muitos cometem erros durante a vida e precisamos ajudar os mais jovens", disse Capello.