Carroll troca Liverpool pelo West Ham em definitivo

Ele marcou sete gols em 24 partidas pelo West Ham na temporada passada, na qual ajudou o clube a terminar o último Campeonato Inglês na décima posição.

Com o novo acordo, o jogador também encerrou sua passagem frustrante pelo Liverpool, para onde foi depois de ter sido contratado junto ao Newcastle no início de 2011. Quando contratou Carroll, o clube de Anfield gastou 35 milhões de libras (então cerca de US$ 56 milhões), tornando o atacante o mais caro jogador britânico.

Ao anunciar o acordo com o Liverpool, o West Ham não revelou os valores da negociação, mas destacou que se trata de uma quantia "recorde". Entretanto, Jack Sullivan, filho do coproprietário do clube de Londres, David Sullivan, postou em sua página no Twitter que o clube pagou 15,5 milhões de libras (aproximadamente US$ 24 milhões), além de mais 2 milhões de libras complementares previstos na negociação para contratação do atleta em definitivo. Estes valores são próximos aos reportados pela mídia britânica nos últimos dias.

Carroll, de 24 anos, vestirá a camisa 9 do West Ham e festejou o acordo firmado com o time, assim como lembrou que está inserido nos planos a longo prazo do clube, que está se preparando para assumir o Estádio Olímpico de Londres, com capacidade para 54 mil pessoas, a partir de 2016.