Carta pede à comissão para não liberar bebida na Copa Uma carta do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais foi entregue nesta tarde ao presidente da comissão da Lei Geral da Copa, Renan Filho (PMDB-AL), pedindo que os deputados retirem do projeto a permissão de venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.