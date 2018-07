Cartaz em frente à concentração da Argentina pede o retorno de Maradona

No clássico disputado no estádio Brigadier Estanislao López, em Santa Fé, os argentinos empataram em 1 a 1 com a 'Celeste' no tempo normal, resultado que persistiu na prorrogação. Nos pênaltis, o atacante Carlos Tévez errou a quarta cobrança dos anfitriões, que foram derrotados por 5 a 4.

Nos estádios argentinos ao longo da Copa América também foi possível ver a insatisfação dos torcedores com o técnico Sergio Batista, em cartazes com frases como "Diego Brasil-2014" ou "Diego, volte".

No entanto, o atual treinador foi taxativo ao afirmar após a eliminação que o resultado não representa um fracasso e que pretende estar na Copa do Mundo de 2014.

"Sair é algo que não me passa pela cabeça", garantiu.