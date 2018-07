Carteiros entregam 6 mil cartas de torcedores à seleção brasileira

Dois carteiros entregaram na tarde desta sexta-feira na Granja Comary seis mil cartas vindas do Brasil inteiro para os jogadores da seleção . O cenário foi montado na entrevista de Marcelo e David Luiz, que receberam seus pacotes, mais ou menos com a mesma quantidade de correspondências. O preferido de quem escreve é Neymar , com dois miniconteiners de plástico em seu nome. Felipão também tinha sua caixa.

Os carteiros Robério Guimarães e Carlos Alberto Mesquita disseram que já entregaram na Granja cerca de 7 mil cartas desde que a seleção se concentrou em Teresópolis para a Copa do Mundo. Marcelo comentou que tem uma equipe somente para se comunicar com os fãs, para ler as correspondências e também trabalhar seu nome nas redes sociais. David Luiz preferiu ressaltar o carinho dos torcedores. "Isso é a coisa mais gratificantes que temos ao representar o Brasil. Essa dedicação das perssoas e esse carinho nos ajudam muito."