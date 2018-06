Os classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo 2018 podem ser definidos através da quantidade e da forma com que foram tomados cartões amarelos e cartões vermelhos durante os três primeiros jogos da primeira fase do Mundial da Rússia. Pela primeira vez, a Fifa usa o Fair play como critério de desempate em caso de igualdade de pontos entre as seleções e tal artifício pode ser usado para definir, por exemplo, os classificados do grupo B, que conta com Espanha, Portugal, Irã e Marrocos.

Quais os critérios de desempate da Copa do Mundo 2018?

Se duas ou mais seleções empatarem, o primeiro critério é saldo de gols. Quem fez mais gols do que sofreu avança. O segundo critério é o número de gols marcados nos três jogos. A terceira é o confronto direto. O quarto critério é a quantidade de cartões recebidos durante as partidas. E o quinto é sorteio.

Fair Play

Cartões amarelos e vermelhos e a forma com que foram levados terão pesos distintos. Se o jogador levar um cartão amarelo, é como se perdesse um ponto. Cartão vermelho, depois do segundo amarelo, contam três pontos a menos. Se o atleta leva o vermelho direto são quatro pontos a menos. E se o jogador leva um vermelho direto e já tinha amarelo, são cinco pontos a menos para a equipe.

E se ainda der empate?

Se mesmo assim as seleções permanecerem empatadas, a Fifa fará um sorteio para definir o classificado.

Como fica o grupo B?

Neste momento, a Espanha é a primeira colocada por um cartão amarelo. Portugal e Espanha empatam em pontos, saldo de gols, gols marcados e confronto direto. No número de cartões, Portugal recebeu dois (Bruno Fernandes e Adrien) e a Espanha apenas um (Sergio).

