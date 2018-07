Cartola do Milan ventila a possibilidade de Robinho jogar no Atlético-MG

SÃO PAULO - Com a desistência do Flamengo de repatriar o atacante Robinho porque o Milan pediu R$ 20,5 milhões e o clube carioca achou esse valor salgado demais, o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, colocou mais um interessado no páreo, até então sem aparecer: é o Atlético Mineiro, de Ronaldinho Gaúcho. O time de Minas também está na Libertadores de 2013 e tenta se fortalecer para erguer uma taça importante na próxima temporada. O fato de Ronaldinho ser muito amigo de Robinho pode ajudar na decisão do atacante.

Foi o próprio dirigente milanês que informou o interesse do Atlético-MG no jogador. Além do Santos, Galliani também disse que o time mineiro tenta contratar Robinho. Galliani passou o Natal no Rio e deverá ficar no Brasil para a festa da virada. Cartolas do Atlético preferem se calar diante da notícia, como fizeram na contratação de Ronaldinho Gaúcho, que apareceu treinando no CT do clube tão logo rompeu seu acordo com o Flamengo. O Atlético deve vender Bernard, revelação do Campeonato Brasileiro, na abertura do mercado europeu e assim fazer dinheiro para contratar Robinho. A Lupo também deve colocar mais R$ 7 milhões no clube na temporada de 2013.

SANTOS

O Santos ainda é o caminho mais natural de Robinho caso ele queira mesmo voltar a jogar no Brasil. O problema do Santos, no entanto, é o mesmo do Flamengo: arrumar dinheiro para pagar ao Milan.O time da Baixada pode até ter mais crédito em relação ao salário mensal do jogador, que pode baixar a pedida em função de ter sido formado nas bases do clube, mas também precisa dos R$ 20,5 milhões para adquirir seu contrato.