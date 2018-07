Carvajal desfalca Espanha e preocupa Real Madrid

O técnico Vicente Del Bosque sofreu uma baixa de última hora na seleção da Espanha. O zagueiro Dani Carvajal teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora da estreia da equipe nas Eliminatórias da Eurocopa, nesta segunda-feira, contra a Macedônia, na cidade de Valência.

Carvajal passou a sentir dores no local depois de fazer sua estreia pela Espanha, no amistoso de quinta-feira, contra a França - derrota por 1 a 0. O zagueiro do Real Madrid estreou direto como titular na reformulada seleção da Espanha, que tenta se reconstruir depois da decepção de ser eliminada logo na fase de grupos da Copa do Mundo.

O zagueiro, de 22 anos, virou preocupação também para o Real. Ele tem boas chances de desfalcar a equipe no clássico com o Atlético de Madrid, no sábado, no Santiago Bernabéu. O duelo válido pelo Campeonato Espanhol vai reeditar a decisão da Liga dos Campeões da temporada passada.