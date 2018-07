Carvajal se machuca e Real fica com só quatro defensores à disposição para jogar Apenas terceiro colocado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid agora sofre para montar sua linha de defesa. Nesta terça-feira, o clube madrilenho anunciou que o lateral-direito Dani Carvajal está machucado. De acordo com o departamento médicos, os exames feitos na véspera apontaram que ele está com uma lesão muscular na coxa esquerda.