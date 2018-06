Carvajal volta a treinar com a Espanha e afasta risco de corte

Os defensores Gerard Piqué e Daniel Carvajal treinaram sem limitações nesta terça-feira, a três dias da estreia da Espanha na Copa do Mundo na Rússia, contra Portugal, em Sochi. O técnico Julen Lopetegui agora tem todos os 23 jogadores à disposição para se preparar para a partida.

Piqué sentiu dores no joelho esquerdo na atividade matinal de segunda-feira e foi poupado no segundo período de treinos. Já Carvajal se recuperava de lesão no músculo posterior da coxa direita sofrida na final da Liga dos Campeões da Europa, em 26 de maio - na ocasião, o lateral-direito do Real Madrid foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo, na vitória do clube espanhol por 3 a 1 sobre o Liverpool.

A recuperação de Carvajal deve resultar nos cortes do zagueiro Jesús Vallejo e do meia Rodri, que viajaram à Rússia por precaução de Lopetegui. Um dos dois seria o substituto de Carvajal na lista de convocados da Espanha se a lesão do lateral-direito persistisse. No caso de Piqué, a ameaça de perder o Mundial era menor.

Depois da partida contra a seleção portuguesa, às 15 horas (de Brasília) desta sexta-feira, os espanhóis ainda terão pela frente Irã e Marrocos no Grupo B.