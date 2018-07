CAS anuncia que divulgará decisão sobre recurso de Platini na manhã desta sexta Michel Platini saberá apenas na manhã desta sexta-feira se a suspensão provisória de 90 dias imposta pela Fifa será temporariamente anulada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). A CAS anunciou nesta quinta-feira que vai publicar a sua decisão às 10 horas no horário suíço (7 horas no horário de Brasília).